شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تناقش اليوم تصورات الأندية لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى اجتماع مجلس إدارة اليوم الأربعاء لمناقشة تصورات الأندية بشأن مقترحات عودة النشاط و التى أدلى بها ممثلو الأندية فى إجتماع الأحد الماضى قبل صدور القرار النهائى ، ويدرس مسئولو اللجنة المؤقتة تداعيات جميع التصورات من أجل عدم تعارض التصورات مع إنطلاق موسم جديد .

وشهد اجتماع الأحد تضارب فى المقترحات و أبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة ، بينما اقترح محمد مصيلحي المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر ، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط ، وأكد مصيلحي أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين ، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على ان ينتهي كأس مصر يوم 3 أكتوبر .

واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلي الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة .

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