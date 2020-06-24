يجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء عصر اليوم الأربعاء لمناقشة موقفه من الموافقة على عودة مسابقة الدوري . عودة مسابقة الدوري . وسيشهد الاجتماع حضور محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك بصفته قائدا للفريق. وأوضح المستشار مرتضى منصور أن الاجتماع سيكون لمناقشة موقف الجهاز الفني بشأن مشاركة الزمالك في الدوري خاصة أن اللاعبين والجهاز الفني هو من سيشارك وحياتهم أكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين مرتضى منصور وكارتيرون لمناقشة عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.