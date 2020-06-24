رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع 4 صفقات من العيار الثقيل

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حسم صفقتين جدد لتدعيم صفوف الفريق الكروي في الموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور : "الزمالك حسم صفقتين

جدد من العيار الثقيل، لم نتحدث عن الأمر قبل أن نحسم بشكل رسمي وهو ما حدث بالفعل، ليصبح عدد الصفقات التي حسمها الزمالك 4 صفقات جديدة سوبر".

وأختتم المستشار مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "يتبقى صفقة واحدة نعمل على حسمها، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي في بداية الموسم".