حُكم على نجم بيراميدز بـ 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك

حصل نادي الزمالك على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية النادي في الحصول على 10 ملايين جنيه من أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وبيراميدز الحالي. وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرار رسمي بشأن أحقية الزمالك في 10 ملايين جنية كان حصل عليها الشناوي عند تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وبالتالي الزمالك تحرك لرد المبلغ. تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وبالتالي الزمالك تحرك لرد المبلغ. وسيتواصل مجلس إدارة الزمالك مع نظرائهم بنادي بيراميدز لطلب الحصول على المبلغ من الحارس حتى لا يتعرض للإيقاف.

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