المصري: سنتخذ قرارا ضد محمود حمد حال إثبات التهمة عليه

قال اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي المصري، إن مجلس إدارة النادي البورسعيدي، أرسل مستشارا قانونيا بعد القبض على محمود حمد، لاعب الفريق لتورطه في قضية شروع

في قتل وذلك بالقرب من محل إقامته بالقرب من الإسماعيلية.

وأكد اللواء محمود المر في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على

قناة النهار: "نحن سمعنا تفاصيل من الأخبار فقط، ولم تتضح الرؤية حتى الآن ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع حالة اللاعب".

وأتم: "لو ثبتت القضية على اللاعب سيتم إصدار قرار فوري ضده من قبل مجلس إدارة النادي".