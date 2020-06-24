المصري يكشف سبب القبض على لاعبه محمود حمد

قال اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي المصري، إن محمود حمد، تورط في قضية شروع في قتل وذلك بالقرب من محل إقامته بالإسماعيلية.
وأكد اللواء محمود المر في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعبون في إجازة ونحن علمنا بتلك الأخبار منالمواقع ونتابع موقف اللاعب وتأكدنا من القبض عليه".
وأضاف: "التفاصيل أن اللاعب دخل في مشاجرة بالقرب من منزله واللاعبون في إجازة وغير مسئولين عن هذا التصرف من جانب اللاعب".
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