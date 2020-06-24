انتقد رامي سعيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر. فيلا الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر. وقال رامي سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر Advertisements وان على قناة النهار: "أحمد المحمدي ميستحقش التواجد في وان على قناة النهار: "أحمد المحمدي ميستحقش التواجد في الدوري الإنجليزي حاليا". وتابع: "نص لاعبي الأهلي أيضا ملهومش لازمة وميستحقوش الأهلي ولا كل الملايين دي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي سعيد: المحمدي لا يستحق الدوري الإنجليزي.. ونصف لاعبي الأهلي "ملهومش لازمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.