لاعب الأهلي الهارب: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر

كشف عمرو رضا، لاعب مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا كواليس رحيله عن النادي الأهلي، بعدما تم فسخ عقده من قبل الأهلي وسفره إلى الإمارات.

وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة

النهار: "رحلت عن الأهلي بسبب عدم تقديري ولكن أتمنى العودة للعب في مصر من جديد".

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وتابع: "أمتلك عدة عروض مصرية وإماراتية وعلى رأسها نادي الزمالك عن

طريق بعض الوكلاء ولكن لم يتصل مسئول رسمي من ميت عقبة لضمي".

وتطرق لاعب الشارقة في حديثه مشددا: "مستغرب من صفقة طاهر محمد طاهر، هو لاعب كبير وله كل الاحترام ولكن هناك مواهب أفضل في قطاع الناشئين في القلعة الحمراء أتمنى أن يكون هناك اهتمام".