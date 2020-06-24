تحدث جون إدوارد، وكيل وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار إلى نادي الاتفاق السعودي، عن العروض التي يمتلكها المهاجم المغربي الدولي. المغربي الدولي. وقال إدوارد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية" "وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية" Advertisements وأوضح: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.