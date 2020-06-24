رامي سعيد: أحمد فتحي ليس ظهير أيمن وينقصه جودة العرضيات

انتقد رامي سعيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي والمنتقل إلى بيراميدز بداية الموسم المقبل.

وقال رامي سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي مش باك رايت أصلا وهو مدافع جيد أو وسط لاعب".

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وأكد: "أحمد فتحي لاعب جيد وكبير ولديه خبرات عالية ولكن هو ينقصه فنيات الباك رايت وهي جودة العرضيات".

وأشار: "أرى أن باسم علي هو أفضل ظهير أيمن في مصر ويستحق العودة للأهلي".