لاعب الأهلي الهارب: الإمارات عرضت عليا التجنيس وشوقي غريب لم يتواصل معي

كشف عمرو رضا، لاعب مهاجم نادي الشارقة الإماراتي، والأهلي سابقا، مفاجأة كبيرة بشأن اقترابه من التجنيس للعب في صفوف الدوري الإماراتي بعد تألقه مع الشارقة.

وقال عمرو رضا في تصريحات لبرنامج نمبر وان على

قناة النهار: "في الموسم الماضي كان مدرب المنتخب الإماراتي الأولمبي يشاهدني في إحدى المباريات وطلب مني مواصلة التألق تحسبا لتجنيسه وضمه"

وأكد لاعب الأهلي الهارب: "كنت

سعيد بسبب إعجابه بموهبتي ولكني لم اقبل ولن ألعب إلا في صفوف منتخب مصر"

وعن تواصل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب، أكد: "كان هناك تواصل في الموسم الماضي ولكن يتم التواصل معي في تلك الفترة وأتمنى الانضمام لمنتخب الفراعنة الفترة المقبلة"