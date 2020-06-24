راكيتيتش ينقد برشلونة من بيلباو ويمنح الصدارة مؤقتاً

لم يظهر نجوم البلوغرانا بالصورة المأمولة في الشوط الأول من لقائهم مع ضيفهم، ملخص مباراة برشلونة وبيلباو كشف الحالة الفنية والبدنية التي تراجعت لدى رفاق ميسي قبل أن ينقذ هدف راكيتيتش الموقف.



وجد برشلونة صعوبة بالغة قبل أن ينتصر على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد ضمن الأسبوع الواحد والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل الكرواتي البديل راكيتيتش هدف برشلونة بعد كرة حائرة ومعاناة هجومية كبيرة سبقت هزّ الشباك (71).



وصار رصيد برشلونة 68 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن منافسه ريال مدريد الذي يلاقي مايوركا الأربعاء بينما توقف رصيد بيلباو عند 42 نقطة في المركز العاشر.



وجاء الشوط الأول متوازناً جداً إذ ظهر برشلونة بلا مخالب وكاد أن يسجل بيلباو العنيد في مرماه عبر هجماته المرتدة الخطيرة.



وفقد برشلونة أفضليته على غريمه ريال مدريد في الجولة الفائتة عندما تعثر بالتعادل أمام إشبيلية الأمر الذي جعل مصير الدوري بين يدي زيدان وتلامذته في ظل تفوقهم بالمواجهات المباشرة.

المصدر: بي إن سبورت

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