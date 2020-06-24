كاين يسجل أخيراً ويقود توتنهام للفوز على وست هام

حقق توتنهام الفوز بنتيجة 2-صفر على ضيفه وست هام الثلاثاء ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في مباراة شهدت تسجيل نجمه هاري كاين أول أهدافه في العام 2020 ليبقي على آماله في بلوغ المراكز الأوروبية.



وبات في رصيد سبيرز 45 نقطة في المركز السابع مؤقتاً متخلفاً بنقطة عن مانشستر يونايتد الخامس وولفرهامبتون السادس.



وافتتح التشيكي توماس سوشيك التسجيل بهدف عكسي في الدقيقة 64 قبل أن يسجل كاين الثاني في الدقيقة 82، مسجلاً هدفه الأول منذ مباراة نوريتش في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وغاب كاين عن الملاعب منذ أن تعرض لتمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة، حيث احتاج لعملية جراحية كانت ستبعده عن الملاعب حتى نيسان/أبريل الفائت.



إلا أنه استفاد من توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للتعافي وسجل هدفه الاول بعد أن عجز عن ذلك في المباراة السابقة ضد مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي (1-1).



وأجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة أمام الشياطين الحمر، إذ أشرك الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو والبرازيلي لوكاس مورا وديلي آلي بدلاً من الهولندي ستيفن بيرغفاين وهاري وينكس والارجنتيني اريك لاميلا.







المصدر: فرانس برس