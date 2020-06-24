رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مساء اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال ماريوكا بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الفريدو دي ستيفانو وتذاع علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد أمام نظيره ريال ماريوكا بالدوري الاسباني:

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حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كاربخال.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، فالفيردي.

خط الهجوم: ايدين هازارد، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.