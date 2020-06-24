رياضة | الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في التعاقد مع كريم بامبو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير أن كريم بامبو يفكر في الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر.

وأفادت التقارير، أن بامبو طلب من مسؤولي القلعة البيضاء حسم موقفه خلال الفترة المقبلة، حيث كان اللاعب من العناصر الأساسية مع الإسماعيلي قبل الانضمام إلى الزمالك.

وخرج بامبو من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، في العديد من المباريات هذا الموسم سواء في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.