رياضة | تقارير.. صراع بين مصر وتونس على لاعب فرنسي مزدوج الجنسية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير.. صراع بين مصر وتونس على لاعب فرنسي مزدوج الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية تونسية عن رغبة مسئولي الاتحاد التونسي لكرة القدم في تعزيز صفوف منتخب نسور قرطاج بلاعبين مزدوجي الجنسية، بعد ظهور مواهب شابة تونسية في أوروبا.

صراع مصري تونسي على ضم هيثم حسن

ذكر موقع "تونس الرقمية" أن الصراع سيكون على أشده مستقبلا بين المنتخب المصري ونظيره التونسي، من أجل الظفر بخدمات هيثم حسن، نجم نادي شاتورو الفرنسي في الفترة المقبلة.

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الجدير بالذكر أن هيثم حسن يحمل الجنسية الفرنسية و هو من أب مصري وأم تونسية، وشارك هذا الموسم مع شاتورور في 13 مباراة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

لعب هيثم حسن مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما 12 مباراة، أحرز خلالها هدفين، فيما شارك مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة في 8 مباريات، أحرز خلالها هدفا وحيدا.

وأوضحت التقارير التونسية أن المفاوضات مع هيثم حسن تقدمت بشكل كبير، بعد أن أعطى الأخير موافقته الأولية للانضمام إلى منتخب نسور قرطاج، مفضله على منتخب مصر.

وأتمت التقارير أن آمال الجامعة التونسية ستصطدم برغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر في ضم اللاعب، بعدما كشفت وسائل إعلام مصرية، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أكد أنه يتابع مباريات حسن بهدف التعرف على حقيقة إمكاناته قبل استدعائه للعب مع الفراعنة.