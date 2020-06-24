رياضة | مرتضى منصور: لا نمانع عودة الدوري ولكن ننتظر خطوة وحيدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: لا نمانع عودة الدوري ولكن ننتظر خطوة وحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، في ظل القرارات الأخيرة باستئناف عودة النشاط الرياضي بمصر.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك أن ناديه لا يمانع من عودة الدوري إذا كان القرار يخص الدولة.

واضاف مرتضى منصور أن الزمالك لا يمانع عودة الدوري رغم أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء لم يتم النظر فيه برؤية عدد كبير من أندية الدوري المصري الممتاز.

وأتم : "رغم أننا لا نمانع من تنفيذ القانون ونمتثل لقرار الدولة، إلا أننا ننتظر خطاب رسمي من مصدر القرار يتحمل توابع الأمر".