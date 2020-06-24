رياضة | زيدان يكشف كيف استعد الريال لمواجهة مايوركاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف كيف استعد الريال لمواجهة مايوركاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة ضد فريق ريال مايوركا المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وموقف المصابين من المشاركة في المباراة.

وأكد "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، على صعوبة مواجهة ريال مايوركا، مؤكدًا أنه منافس صعب وقد يسبب ازعاج للريال وظهر ذلك خلال مباراة الفريقين في الدور الأول، وأنه سوف يخوض المباراة بحثا عن انتزاع النقاط الثلاث من الملكي.

وأضاف: " نركز بشكل كبير في مباراة الغد للحصول على 3 نقاط جديدة في مشوارنا بالدوري الإسباني".

وقال زين الدين زيدان أن ريال مدريد تنتظره 8 مباريات مهمة للغاية خلال مشواره في الدوري الإسباني، بخلاف مباراة الغد الذي يعتبرها بمثابة نهائي لبطولة، مؤكدًا أن ما يهمه حصول فريقه على قسط وافر من الراحة.

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وبسؤاله عن إمكانية اللعب بهازارد وفينيسيوس معًا، أوضح: "لا أرى ذلك مستحيلا، لكننا نحاول أن نجعل اللاعب مرتاحا، وأحب أن أضع اللاعبين في أفضل مكان لهم، ويمكنهم جميعًا اللعب معًا، لا شك في ذلك".

وأكد "زيدان" أنه سيتم حسم موقف الثنائي راموس وهازارد من المشاركة في مباراة ريال مايوركا غدًا، بينما تأكد مشاركة إيسكو في مباراة الغد أمام مايوركا خاصة وأن إصابته كانت بسيطة.

وأكد غياب كاسيميرو عن لقاء الغد، وكذلك ناتشو والذي لا يزال يعاني من الإصابة، متمنيًا عودته سريعًا.

أما عن غياب كارفخال قال: " لدينا عدة بدائل له حيث سبق وشارك ميندي مكانه وكذلك ميليتاو قادر على المشاركة في مركز الظهير، وداني يقدم مستويات رائعة".

وبسؤاله عن ابتعاد جاريث بيل عن حساباته قال: " تنتظرنا مباراة غدا أمام مايوركا، وجميع اللاعبين سيكونوا متواجدين وبالتأكيد جاريث بيل سيكون واحد منهم هذا ما يمكن أن أقوله".