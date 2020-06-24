رياضة | حُكم على نجم بيراميدز بـ ١٠ مليون جنية لصالح الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حُكم على نجم بيراميدز بـ ١٠ مليون جنية لصالح الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي الزمالك على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية النادي في الحصول على 10 ملايين جنية من أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وبيراميدز الحالي.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرار رسمي بشأن أحقية الزمالك في 10 ملايين جنية كان حصل عليها الشناوي عند تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وبالتالي الزمالك تحرك لرد المبلغ.

وسيتواصل مجلس إدارة الزمالك مع نظرائهم بنادي بيراميدز لطلب الحصول على المبلغ من الحارس حتى لا يتعرض للإيقاف.

يذكر أن اللاعب كان قد حصل على ١٠ ملايين جنيه كمقدم تعاقده مع الزمالك، وذلك قبل شهور قليلة من رحيله إلى صفوف نادي بيراميدز، حيث رفض الشناوي إعادة المبلغ مرة آخرى لخزينة القلعة البيضاء.