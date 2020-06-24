رياضة | بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض تمكن من حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رئيس القلعة البيضاء أعلن من قبل حسم الزمالك لصفقتي أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك :" تمكننا كم حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل وسيتم الإعلان عنهما خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف رئيس الزمالك :" تم حسم الصفقتين عن طريق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق وأمير مرتصي منصور مدير الكرة بالنادى الأبيض".