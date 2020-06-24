رياضة | تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.
صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية
ذكرت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء أن نادي برشلونة الإسباني ما زال في محادثات مع نادي يوفنتوس الإيطالي، حول إبرام صفقة تبادل "بيانيتش - آرثور" في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المشكلة حتى الآن في موافقة آرثور، حيث يتمسك اللاعب البرازيلي بالبقاء مع برشلونة الموسم الجديد.
في المقابل فإن بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي يرغب بهذه الخطوة، فهو يتطلع للعب مع برشلونة، الذي يجده تعزيز مهم، رغم أنه يبلغ من العمر 30 عاماً.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي برشلونة ويوفنتوس يرغبان في إنهاء هذه العملية خلال أسابيع قليلة.
من جانبه قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فقد أن الناديين الإسباني والايطالي تمكنوا إقناع آرثور في الدخول بهذه العملية، وأن تفاصيل صغيرة تتبقى للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.