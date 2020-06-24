رياضة | تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية

ذكرت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء أن نادي برشلونة الإسباني ما زال في محادثات مع نادي يوفنتوس الإيطالي، حول إبرام صفقة تبادل "بيانيتش - آرثور" في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المشكلة حتى الآن في موافقة آرثور، حيث يتمسك اللاعب البرازيلي بالبقاء مع برشلونة الموسم الجديد.

في المقابل فإن بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي يرغب بهذه الخطوة، فهو يتطلع للعب مع برشلونة، الذي يجده تعزيز مهم، رغم أنه يبلغ من العمر 30 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي برشلونة ويوفنتوس يرغبان في إنهاء هذه العملية خلال أسابيع قليلة.

من جانبه قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فقد أن الناديين الإسباني والايطالي تمكنوا إقناع آرثور في الدخول بهذه العملية، وأن تفاصيل صغيرة تتبقى للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.