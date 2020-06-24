شكرا لقرائتكم شوبير: رينيه فايلر يعود للقاهرة نهاية الشهر ولا مانع من تجديد تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، عودة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالأهلي ستكون نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، وأضاف أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" انه لا توجد مشكلة في تجديد تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي ولكن الأخير أراد العودة لبلاده لمعرفة القرار النهائي بشأن لتوقيع وأن الأمور كلها تتجه الى الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء والتجديد".

تابع أحمد شوبير، أن الأهلي لا توجد لديه مشكلات فيما يخص تجديد التعاقد مع المدير الفني من حيث النواحي المالية وأنها مسألة وقت ويعلن كل شيء.

ومن جانبه كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ملتزم بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة، الخاصة بعودة النشاط الرياضي في الموعد المحدد.

وأضاف أن الجميع في انتظار العودة، وكذلك الأهلي وضع خطة للعودة بشكل تدريجي، مشددا على ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بكل صرامة.

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وتابع، أن فريق الكرة بالأهلي سيستأنف تدريباته الأربعاء في مقر النادي لكن دون السماح بتواجد وسائل الإعلام.

وأوضح أن المران الأول للاعبي الأهلي بعد العودة سيكون مغلق أمام وسائل الاعلام حفاظا على اللاعبين.

وأتم:" نحاول الحفاظ على سلامة الجميع، ولذلك لن نسمح بحضور غير فريق الكرة مع التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية".