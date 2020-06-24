شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: شفاء 3 حكام من فيروس كورونا واكتشاف حالة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وجود حالة جديدة بين الحكام تم إصابته بفيروس كورونا وجاري البحث مع إدارة الجبلاية على توفير مكان له في أحد مستشفيات العزل.

وأضاف وجيه أحمد في تصريحات تلفزيوينة لقناة اون تايم سبورت، أن الحكم الذي أصيب كان في زيارة بالصعيد لأسرته وتعرض للإصابة بفيروس كورونا هناك قبل عودته مشددًا على أنه أحد حكام منطقة القاهرة لكرة القدم، وأوضح وجيه أحمد في تصريحات أن هناك 3 حكام تم شفاءهم من كورونا سبق وأن تعرضوا على الإصابة خلال الفترة الماضية.

وقال وجيه أحمد: ننتظر دور اتحاد الكرة في توفير مكان للحكم المصاب بفيروس كورونا خاصة وأن الدوري المصري الممتاز اقترب على الانطلاق بخلاف دخول الحكام أنفسهم معسكرات قبل انطلاق المنافسات.

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وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام يوم 25 يوليو المقبل، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية، على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الأندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، وشهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدورى، اقتراح الأندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.