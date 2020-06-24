ميدو: مش هشتغل في نادي الزمالك مدرب تاني في وجود مرتضى منصور

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن العمل داخل الزمالك شرف لأي شخص خاصة وإن كان المنصب مديرا فنيا.
وأضاف "ميدو" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" : لكن مرتضى يتطلب طبيعة شخصية معينة لا أمتلكها فيجب على الذي يعمل معها أن يكون باردا للغاية مثلما فعل جروس فهو سويسري وكانت دماغه في التلاجة.
وعن أزمة التراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك ,قال "ميدو" : ما يحدث من تطاول بين مسئولي الأهلي والزمالك على بعضهما أمر مؤسف وأنا زملكاوي ولم أتهكم يوما على الأهلي.
وتابع : الزمالك يحتاج ظهيرا أيمن ومهاجما وديفندر لأن طارق حامد يتعرض للإيقاف كثيرا ويحتاج إلى بديل قوي,وعن الأهلي قال: "يحتاج إلى ظهير أيمن بديلا لفتحي رغم مستوى هاني الجيد”.
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