شكرا لقرائتكم كشري: قبلت التحدي مع أسوان لإنقاذه من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال كشري فى تصريحات تليفزيونية "قبلت التحدى وأتمنى إنقاذ الفريق من الهبوط حباً فى جماهير أسوان الطيبة، وتحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين قبل بداية التدريبات فى أول يوليو".
وأضاف: "طلبت من طبيب الأحمال التواصل مع اللاعبين عبر واتس آب، وطالبتهم بأن يكون وزنهم مناسبا حتى لا نبدأ من الصفر، خاصة أن الوقت ضيق للغاية ومحتاجين نسبق كل فريق الدورى بخطوتين حتى نحافظ على تواجدنا فى الممتاز".
وكان نادي أسوان ، قد أعلن تعاقده مع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، والمدير الفني السابق لفريق الترسانة، لتولي الإدارة الفنية لفريق أسوان خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمجدي عبد العاطي مدرب أبناء الجنوب، والذي تقدم باستقالته قبل أسابيع بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفني منذ توقف النشاط في مارس.
واختارت لجنة الكرة بالنادى أحمد كشري من بين 5 مرشحين لخلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب الفريق، من جانبه أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولى أسوان حرصوا على سرعة حسم هذا الملف المهم من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبى الفريق، خاصة أن النشاط الرياضى تقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أبرز الأسماء التي تنافست على تدريب أسوان بين المرشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر كشري: قبلت التحدي مع أسوان لإنقاذه من الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.