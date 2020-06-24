شكرا لقرائتكم كشري: قبلت التحدي مع أسوان لإنقاذه من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كشري فى تصريحات تليفزيونية "قبلت التحدى وأتمنى إنقاذ الفريق من الهبوط حباً فى جماهير أسوان الطيبة، وتحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين قبل بداية التدريبات فى أول يوليو".

وأضاف: "طلبت من طبيب الأحمال التواصل مع اللاعبين عبر واتس آب، وطالبتهم بأن يكون وزنهم مناسبا حتى لا نبدأ من الصفر، خاصة أن الوقت ضيق للغاية ومحتاجين نسبق كل فريق الدورى بخطوتين حتى نحافظ على تواجدنا فى الممتاز".

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