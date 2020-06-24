شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: استئناف الدوري يتطلب ضغط المباريات خلال 70 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري السابق، أن استئناف الدوري يتطلب ضغط المباريات خلال 70 يوما، ليتمكن اتحاد الكرة من إنهائه، وأضاف مرزوق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية حسمت الأمر وأنهت الجدل، بالتأكيد أن قرار استكمال الدوري نهائي، وبالتالي لا يوجد أحد يستطيع إلغاءه.
وشدد مرزوق، على أن اللاعب المصري الذي يشكو من ضغط المباريات، هو الذي يشترط تقاضي 18 و20 مليون جنيه سنويًا، رغم أنه لا يوجد لاعب محلي يستحق أكثر من 3 ملايين جنيه.
وقال مرزوق، أتوقع النجاح لحسام الزناتي لأنه مميز، و ينقصة فقط الخبرات لأنه في البداية، وما يميزه هو الفكر”. “خلال فترة تواجدي رئيسا للجنة المسابقات كانت هناك أندية تطلب مني اللعب علي ملعب أخر لأنها تتشائم من الملعب المحدد
وواصل مرزوق، أنه يجب أن تكون قرعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غير موجهة.
واختتم مرزوق: "استقلت بسبب رفضي تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولكن الأهلي ضغط على اتحاد الكرة وأجل المباراة".
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