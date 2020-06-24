شكرا لقرائتكم محمد حمدي يدرس عروض الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس محمد حمدى ظهير أيسر فريق بيراميدز عروض الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أحدهما من الدوري الإماراتي والاخر من الدورى الايطالى ويعد من أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق ، ولعب حمدي في ناشئي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو ثم انضم للمقاولون العرب معارًا وانتقل للمصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر قبل أن ينضم إلى بيراميدز في صيف 2018 وتألق اللاعب بشكل لافت وانضم لمنتخب مصر.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أكد أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق، مشددًا على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى ، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.