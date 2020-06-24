شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يحدد 1يوليو المقبل أول يوم لعودة الفريق للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال يوم 1 يوليو المقبل ليكون اول يوم عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب قرار رئاسة الوزراء بعودة النشاط الرياضي وعودة الدوري بداية من 25 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفني بالتواصل مع اللاعبين اليوم بعد غياب فترة طويلة بسبب الاعتراض علي ازمة المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة، وابلغ إيهاب جلال لاعبيه بموعد اول تدريب للفريق وهو 1 يوليو المقبل في الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

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من ناحية اخري يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة لإجراءات المسحة الطبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا صباح اليوم في استاد الدفاع الجوى، وذلك في اطار استعدادات الفرق لاستئناف النشاط، وقام الجهاز الإداري لفريق المقاصة بإبلاغ اللاعبين بموعد المسحة غدا تحت اشراف اتحاد الكرة

في سياق مختلف أكد بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه تأثر كثيرًا بإيقاف النشاط الرياضى منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم بأجمعه منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى العالم كله ، وأضاف سليم فى تصريحات تليفزيونية انه يطالب بدعم الدولة للنشاط الرياضي مثل قطاعات السياحة والنقل والطيران، مؤكدًا أن الأندية قاربت على الإفلاس بسبب توقف الموارد المالية التي تعتمد عليها بسبب انتشار فيروس كورونا .