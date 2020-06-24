شكرا لقرائتكم أحمد بلال: حسام عاشور أخطأ تجاه الأهلي بعد الحديث في السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حديثه مع لاعب الأهلي السابق حسام عاشور بعد إعلان الأهلي الإستغناء عنه، وقال بلال خلال تصريحات تلفزيونية: "جمعني حديث بيني و بين حسام عاشور مؤخراً حيث وضح لي الأخير أنه كان يريد الإعتزال داخل الأهلي والبقاء في الفريق والتمتع بالإمتيازات التي منحها المجلس له سواء بالدخول في المجال الإعلامي أو الإداري".

وأضاف بلال: "عاشور تسرع في أخذ قراره والحديث ضد مجلس إدارة النادي في وسائل التواصل الإجتماعي و عدم الإنتظار للتواصل مع جمال جبر ومحمود الخطيب ، و تعلمنا في النادي الأهلي أن الأمور كلها تدار في الغرف المغلقة و لا يجب الإفصاح عنها للجمهور أو إدخال أي طرف خارجي لحل الأمور ".

وعن موقف حسام عاشور تجاه الأهلي قال بلال" حسام عاشور أخطأ خطأ كبير جداً تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي ".

Advertisements

وكان قد أعلن الأهلي عن إنهاء علاقته بحسام عاشور في مطلع الشهر الجاري، بعد هجوم اللاعب على مجلس الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.