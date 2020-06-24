شكرا لقرائتكم أحمد بلال: حسام عاشور أخطأ تجاه الأهلي بعد الحديث في السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حديثه مع لاعب الأهلي السابق حسام عاشور بعد إعلان الأهلي الإستغناء عنه، وقال بلال خلال تصريحات تلفزيونية: "جمعني حديث بيني و بين حسام عاشور مؤخراً حيث وضح لي الأخير أنه كان يريد الإعتزال داخل الأهلي والبقاء في الفريق والتمتع بالإمتيازات التي منحها المجلس له سواء بالدخول في المجال الإعلامي أو الإداري".
وأضاف بلال: "عاشور تسرع في أخذ قراره والحديث ضد مجلس إدارة النادي في وسائل التواصل الإجتماعي و عدم الإنتظار للتواصل مع جمال جبر ومحمود الخطيب ، و تعلمنا في النادي الأهلي أن الأمور كلها تدار في الغرف المغلقة و لا يجب الإفصاح عنها للجمهور أو إدخال أي طرف خارجي لحل الأمور ".
وعن موقف حسام عاشور تجاه الأهلي قال بلال" حسام عاشور أخطأ خطأ كبير جداً تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي ".
وكان قد أعلن الأهلي عن إنهاء علاقته بحسام عاشور في مطلع الشهر الجاري، بعد هجوم اللاعب على مجلس الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أحمد بلال، أنه انتقد شيكبالا قائد الزمالك بسبب حركته الخارجة تجاه جماهير الأهلي في السوبر المصري الأخير بالإمارات، قائلا: "قلت شيكابالا لازم يتشطب بعد اللي عمله في السوبر لانه لو لاعب صغير كان ممكن أسامحه لكن هو مش صغير".
وقال أحمد بلال: "شيكابالا فنيا جيدا لكن بتكلم على جزئية اخلاقية وموقفه سيئ بشكل مش طبيعي، واتحاد الكرة تصرف بشكل سيئ في عقوبات السوبر المصري".
وأفصح عن ملخص محاضرة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي بعد الفوز على الزمالك في مباراة الـ6/1 الشهيرة، وقال: "مانويل جوزيه بعد ماتش الـ6/1 ادالنا محاضرة تهزيق وقالنا كان ممكن يتعمل تاريخ في مباراة زي دي اكبر من النتيجة اللي خلصت بيها المباراة".
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