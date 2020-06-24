شكرا لقرائتكم محمد شوقي: طبقنا كل الإجراءات الاحترازية فى الأهلي قبل عودة الأعضاء مطلع يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة السابق، أن علاقته جيدة بمجلس الإدارة الحالي وأنه لا يوجد مانع من خدمة النادي تحت أي وضع دون أن يكون هناك مجالا للرفض أو التردد.

وأضاف محمد شوقي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "تعلمنا من طارق سليم رحمة الله عليه الحب والانتماء والإخلاص في قبول أي مهمة داخل جدران القلعة الحمراء".

تابع محمد شوقي أن الأهلي أول نادي طبق الإجراءات الاحترازية قبل إعلانها وأن النادي على أتم الاستعداد لاستقبال الأعضاء وأن مهمته داخل القلعة الحمراء تطوع دون الحصول على أجر على عكس الأطباء المتواجدين داخل جدران كافة الفروع.

وتحدث محمد شوقي عن تواجد الأعضاء بالنادي مؤكد أن الأماكن المغلقة سيتم فيها ارتداء الكمامات بشكل الزامي لكن فيما يخص الأماكن المفتوحة سيكون من الصعب على الجميع ارتداءها طالما ان هناك تباعد اجتماعي بينهم.

وقال محمد شوقي: "قررنا منع الأطباء المشاركين في العزل من القيام بمهام عملهم في القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية وذلك لداعي نفسي حتى لا يتخوف أحد من الأعضاء".

وأشار رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أن كافة الأفرع بها عيادات خاصة بالنادي ومعمل تحاليل يقوم الأطباء خلالها بتقديم الخدمات للأعضاء بشكل مميز وأنه ومنذ فتح أبواب القلعة الحمراء سيشعر الأعضاء بتواجد كافة المتخصصين عن الصحة في مقر العيادات المعروف.

وتحدث محمد شوقي عن رؤساء النادي السابقين قائلاً: "صالح سليم صاحب كاريزما خاصة في الأهلي وبسيط لأقصى درجة وكان يترك كل الأمور لأصحاب التخصص لأنه كان يؤمن بذلك، بينما حسن حمدي فهو أستاذ إدارة لا تستفذه أية قرارات".

Advertisements

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي استعداد القلعة الحمراء لعودة الأعضاء مرة أخرى لمقرات وأفرع النادي مطلع يوليو المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

أضاف العميد محمد مرجان في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت": "وضعنا كافة الاستعدادات الخاصة بالفرق الرياضية بداية من الفريق الكروي الأول مرورا بكل الألعاب".

أوضح محمد مرجان: "تسلمنا بوابات التعقيم الذاتي بالأمس وسيتم تركيبها مباشرة".

تابع محمد مرجان: "مجلس إدارة الأهلي يسعى لإنهاء كافة الملفات الخاصة بالمشروعات قبل انتهاء الدورة الانتخابية".

وقال محمد مرجان ان مجلس إدارة الأهلي أكد فتح كافة الأفرع الثلاثة لأعضاء التجمع الخامس لحين افتتاحه.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء استكمال الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.