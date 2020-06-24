شكرا لقرائتكم أحمد بلال: شيكابالا كان لازم يتشطب بعد حركته في السوبر.. وعاشور غلط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه انتقد شيكبالا قائد الزمالك بسبب حركته الخارجة تجاه جماهير الأهلي في السوبر المصري الأخير بالإمارات، قائلا: "قلت شيكابالا لازم يتشطب بعد اللي عمله في السوبر لانه لو لاعب صغير كان ممكن أسامحه لكن هو مش صغير".

وقال بلال، خلال تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا فنيا جيدا لكن بتكلم على جزئية اخلاقية وموقفه سيئ بشكل مش طبيعي، واتحاد الكرة تصرف بشكل سيئ في عقوبات السوبر المصري".

وأفصح عن ملخص محاضرة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي بعد الفوز على الزمالك في مباراة الـ6/1 الشهيرة، وقال: "مانويل جوزيه بعد ماتش الـ6/1 ادالنا محاضرة تهزيق وقالنا كان ممكن يتعمل تاريخ في مباراة زي دي اكبر من النتيجة اللي خلصت بيها المباراة".

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وأكد أحمد بلال، أن كل من انتقد تصريحاته تجاه مصطفى محمد لم يسمع تصريحاتي عنه من الأساس، قائلا: "البعض يحاول تاخد تصريحاتي في حتة تانية خالص".

وأضاف أحمد بلال، لابد من تواجد الاحترام في تصريحات اللاعبين عن بعضهم الآخر، معلقا عن حقيقة التشابه بينه وبين رضا عبد العال نجم الأهلي السابق: "أنا مش بقلد رضا عبد العال هو ليه طريقة لطيفة وستايل في الكلام مختلفة عني".

وشدد أحمد بلال، على أن مواقف حسام حسن تجاه الأهلي تمنعه من قيادة الفريق الأحمر في يوم من الأيام.

وعن انتقاده من قبل شوقي السعيد لاعب الزمالك الأسبق، قال أحمد بلال: "هو مين شوقي السعيد ده عشان يتكلم عني".