شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: قرار رئيس الوزراء بفتح الأندية صائب جدا ونرحب به طوال الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بقرار رئيس الوزراء بفتح الأندية، ووصف إياه بانه قرار صائب جدا ورحب به طوال الوقت ، وأضاف رئيس نادى الزمالك، في تصريحات لبرنامج زملكاوي, علي قناة نادى الزمالك، قائلا أرحب بقرار فتح نادى الزمالك ونتمكن من السيطرة على الأمور نظرا لسعة النادي .

وأكد مرتضى منصور إضافة عبارة نادى القرن الحقيقي في كارنيه الزمالك لأعضاء الجمعية العمومية مضيفا مستعدون لضم عضويات جديدة وأطالب الأعضاء بسداد الأقساط بمهلة 48 ساعة ، كما أكد أن نادى الزمالك جاهز لاستقبال عضويات جديدة طوال الوقت.

وعلق مرتضى منصور على موقف فرج عامر رئيس نادى سموحة مؤكدا أن عامر رفض استكمال دوري اليد عشان الزمالك متصدره وطالب باستكمال دوري القدم عشان الأهلي متصدر .

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كما روي مرتضى منصور، قضية اتهام أحمد شوبير، لصالح سليم بتزوير انتخابات الأهلي على حساب حمدي الكنيسي لأنه سب الاثنين معا والمحكمة حكمت عليه بتغريمه.

واتهم شوبير أيضا بتلقيه مليون و500 ألف جنيه لعدم نزول انتخابات اتحاد الكرة ، كما استولى على مليون جنيه من عدة دول ومسئولين لإجراء حوارات صحفية لو انت راجل تعالى رد في قناة نادى الزمالك .