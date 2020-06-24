شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تعاقدنا مع 4 لاعبين سوبر ويتبقى لنا صفقة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعاقد فريقه مع 4 لاعبين سوبر بعدما حسم فاروق جعفر وأحمد وأمير مرتضى توقيع صفقتين سوبر فى الساعات الأخيرة علاوة على الحصول على توقيع صفقتين من قبل، مضيفا الزمالك حسم صفقتين سوبر وحصلنا على توقيع 4 لاعبين حتى الآن، ويتبقى لنا صفقة واحدة وفاروق جعفر بيخلص معاها.

ووعد مرتضى منصور، بأن اجتماع المديرين الفنين غدا مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، سيكون الفيصل بحسب رأى المدير الفنى للنادى أو من ينوب عنه فى استكمال الدوري من عدمه ، حيث ينتظر الزمالك اجتماع الغد بين المديريين الفنيين وسيكون هناك اجتماع مباشر بعدها فى الزماكل مع الفرنسي باتريس كارتيرون شرية أن يتحمل المسئولية ويكتب تعهد على نفسه بحسب قرار مجلس ادارة الزمالك، مضيفا أن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع مع كارتيرون عقب اجتماع المديرين الفنين لحسم قرار النادى فى عودة الدوري من عدمه ".

قال مرتضى منصور، "نريد خطاب بتحمل أي مسئول تبعيات الإصابة بكورونا وقادر علي إلغاء القرار"، وأضاف رئيس نادى الزمالك، في تصريحات لبرنامج زملكاوي, علي قناة نادى الزمالك، قائلا : أن هناك 14 ناد رياضي في مصر يؤيدون عدم عودة الدوري العام، وأتمنى وجود مسئول يتحمل المسئولية الجنائية والأدبية وأنا قادر على رفع دعوي في القضاء الإداري بإلغاء قرار الحكومة بعودة الدوري وواصل منصور حديثه قائلا إن اتحاد الكرة أصدر حكما بالزام النقاز بدفع مليون جنية وأحمد الشناوي بدفع 10 مليون لصالح الزمالك"، مضيفا ملف نادى القرن سيكون في المحكمة خلال 10 أيام ومعه ملف الثلاث نقاط مباراة القمة وملف شيكابالا. واستكمل مرتضى أن الزمالك سيظل نادي القرن الإفريقي الحقيقي سواء أقرت المحكمة الرياضية ذلك أو لم تقر"، مضيفا أ"ن عمرو الجنايني ليس له علاقة بالزمالك وكل ما كان يفعله هو استفزاز جماهير الأهلي ولكن في وقت الجد لا يفعل شيء ورحب مرتضى منصور, رئيس نادى الزمالك، بقرار رئيس الوزراء بفتح النوادي ووصف إياه بانه قرار صائب جدا ورحب به طوال الوقت قائلا أرحب بقرار فتح نادى الزمالك ونتمكن من السيطرة على الأمور نظرا لسعة النادي . وأكد مرتضى منصور إضافة عبارة نادى القرن الحقيقي في كارنيه الزمالك لأعضاء الجمعية العمومية مضيفا مستعدون لضم عضويات جديدة وأطالب الأعضاء بسداد الأقساط بمهلة 48 ساعة ، كما أكد أن نادى الزمالك جاهز لاستقبال عضويات جديدة طوال الوقت. وعلق مرتضى منصور على موقف فرج عامر رئيس نادى سموحة مؤكدا أن عامر رفض استكمال دوري اليد عشان الزمالك متصدره وطالب باستكمال دوري القدم عشان الأهلي متصدر . كما روي قضية اتهام احمد شوبير لصالح سليم بتزوير انتخابات الأهلي على حساب حمدي الكنيسي لأنه سب الاثنين معا والمحكمة حكمت عليه بتغريمه واتهم شوبير أيضا بتلقيه مليون و 500 ألف جنية لعدم نزول انتخابات اتحاد الكرة ، كما استولى على مليون جنيه من عدة دول ومسئولين لإجراء حوارات صحفية لو انت راجل تعالى رد في قناة نادى الزمالك . Advertisements

وعد مرتضى منصور , رئيس نادى الزمالك ، بأن اجتماع المديرين الفنين غدا مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، سيكون الفيصل بحسب رأى المدير الفنى للنادى أو من ينوب عنه فى استكمال الدوري من عدمه ، حيث ينتظر الزمالك اجتماع الغد بين المديريين الفنيين وسيكون هناك اجتماع مباشر بعدها فى الزماكل مع الفرنسي باتريس كارتيرون شرية أن يتحمل المسئولية ويكتب تعهد على نفسه بحسب قرار مجلس ادارة الزمالك، مضيفا أن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع مع كارتيرون عقب اجتماع المديرين الفنين لحسم قرار النادى فى عودة الدوري من عدمه ".

قال مرتضى منصور, رئيس نادى الزمالك، نريد خطاب بتحمل أي مسئول تبعيات الإصابة بكورونا وقادر علي إلغاء القرار.

وأضاف رئيس نادى الزمالك، في تصريحات لبرنامج زملكاوي, علي قناة نادى الزمالك، قائلا : أن هناك 14 ناد رياضي في مصر يؤيدون عدم عودة الدوري العام، وأتمنى وجود مسئول يتحمل المسئولية الجنائية والأدبية وأنا قادر على رفع دعوي في القضاء الإداري بإلغاء قرار الحكومة بعودة الدوري

وواصل منصور حديثه قائلا إن اتحاد الكرة أصدر حكما بالزام النقاز بدفع مليون جنية وأحمد الشناوي بدفع 10 مليون لصالح الزمالك"، مضيفا ملف نادى القرن سيكون في المحكمة خلال 10 أيام ومعه ملف الثلاث نقاط مباراة القمة وملف شيكابالا.

واستكمل مرتضى أن الزمالك سيظل نادي القرن الإفريقي الحقيقي سواء أقرت المحكمة الرياضية ذلك أو لم تقر"، مضيفا أ"ن عمرو الجنايني ليس له علاقة بالزمالك وكل ما كان يفعله هو استفزاز جماهير الأهلي ولكن في وقت الجد لا يفعل شيء

ورحب مرتضى منصور, رئيس نادى الزمالك، بقرار رئيس الوزراء بفتح النوادي ووصف إياه بانه قرار صائب جدا ورحب به طوال الوقت قائلا أرحب بقرار فتح نادى الزمالك ونتمكن من السيطرة على الأمور نظرا لسعة النادي .

وأكد مرتضى منصور إضافة عبارة نادى القرن الحقيقي في كارنيه الزمالك لأعضاء الجمعية العمومية مضيفا مستعدون لضم عضويات جديدة وأطالب الأعضاء بسداد الأقساط بمهلة 48 ساعة ، كما أكد أن نادى الزمالك جاهز لاستقبال عضويات جديدة طوال الوقت.

وعلق مرتضى منصور على موقف فرج عامر رئيس نادى سموحة مؤكدا أن عامر رفض استكمال دوري اليد عشان الزمالك متصدره وطالب باستكمال دوري القدم عشان الأهلي متصدر .

كما روي قضية اتهام احمد شوبير لصالح سليم بتزوير انتخابات الأهلي على حساب حمدي الكنيسي لأنه سب الاثنين معا والمحكمة حكمت عليه بتغريمه

واتهم شوبير أيضا بتلقيه مليون و 500 ألف جنية لعدم نزول انتخابات اتحاد الكرة ، كما استولى على مليون جنيه من عدة دول ومسئولين لإجراء حوارات صحفية لو انت راجل تعالى رد في قناة نادى الزمالك .