شكرا لقرائتكم عمرو سماكة يكشف تفاصيل أزمة "المنشطات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف: "مسئولو الأهلي تواصلوا مع الكاف وتأكدوا أن نتيجة عينته الإيجابية ظهرت بعد شهر واحد من الحصول على العينة منه وهو أمر غير قانوني، وكان يجب علي تصعيد الأمر أكثر من ذلك، لكني كنت قليل الخبرة". Advertisements وكشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، عن قيام 15 ناديا بإجراء المسحة الأولى المخصصة لفيروس كورونا المستجد استعدادا لعودة التدريبات الجماعية واستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى . وأوضح محمد سلطان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه تم الكشف عن نتيجة 5 أندية فقط حتى الآن و يتبقى 8 أندية من الدورى المصرى و الذى ظهر سلبية جميع نتائج و تم أيضا عمل التحليل من قبل أندية بيراميدز و الجونة من معامل خاصة بيهم و يتبقى فقط الزمالك و الإسماعيلى و أف سى مصر .

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