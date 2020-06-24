شكرا لقرائتكم محمد مرجان: الأهلي مستعد لاستقبال الأعضاء مطلع يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي استعداد القلعة الحمراء لعودة الأعضاء مرة أخرى لمقرات وأفرع النادي مطلع يوليو المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأضاف العميد محمد مرجان في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت": "وضعنا كافة الاستعدادات الخاصة بالفرق الرياضية بداية من الفريق الكروي الأول مرورا بكل الألعاب".

أوضح محمد مرجان: "تسلمنا بوابات التعقيم الذاتي بالأمس وسيتم تركيبها مباشرة"، قائلا: "مجلس إدارة الأهلي يسعى لإنهاء كافة الملفات الخاصة بالمشروعات قبل انتهاء الدورة الانتخابية".

وقال محمد مرجان، إن مجلس إدارة الأهلي أكد فتح كافة الأفرع الثلاثة لأعضاء التجمع الخامس لحين افتتاحه.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء استكمال الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

أضاف نادر سعد أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عودة النشاط الرياضي وجميع المسابقات من الموسم الجاري وليس النسخة المقبلة وذلك بشرط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها العودة وفقاً للخطة التي أعدتها وزارة الرياضة.

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أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "عودة الأعضاء للأندية لن يكون مشروطاً عدا صالات الجيم والمطاعم والتي تطبق الشروط مثلما يحدث في الخارج بما يعني أن الأعضاء سيستطيعون دخول الأندية بالشكل الكامل الا ان الأماكن المغلقة مثل صالات الألعاب البدنية أو المطاعم لا يمكن استقبال الأعداد بنفس القوة التي كانت في السابق".

وتابع أنه من الصعب تحديد نسبة دخول أعضاء النادي بنسبة 25% من أعضاء الأندية لأنها تستقبل يومياً آلاف المواطنين ولا يمكن تحديد نسبة بعينها من الحضور.

وأردف نادر سعد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي كان من الدولة والعودة أيضًا جاء بقرار الدولة وبالتالي لا يجوز لأحد التعقيب على القرار.

وأشار نادر سعد أن الملاعب الخاصة هي الأخرى سيتم افتتاحها لكنها يتطبق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الرياضة.