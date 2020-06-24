شكرا لقرائتكم حارس أيرلندا بمونديال 90: لم نتفق مع هولندا ضد مصر في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جيري بيتون حارس أيرلندا الثاني في مونديال 90 عن زكريات مواجهة المنتخب المصري ف البطولة العالمية التي أقيمت في إيطاليا، وقال جيري بيتون في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير: "كنا نعلم مدى قوة منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم وهو ما تحقق وتوقعناه خلال فعاليات المواجهة".

وأضاف جيري بيتون: "لم نتفق مع هولندا على التعادل للإطاحة بمصر من كأس العالم فهذا أمر غير حقيقي نهائيا".

وتابع الحارس الأيرلندي الشهير: "هولندا وأيرلندا توقفا عن الهجوم في آخر ربع ساعة للحفاظ على حظوظ التأهل في كأس العالم وذلك بعد ضمان تسجل كل منهما هدف وأن الأمور باتت في صالح كل فريق".

وقال: "أعيش حالياً في اليابان لأنني متزوج من سيدة يابانية بخلاف عشقي للثقافة هناك لذلك أفضل الاستمرار هناك".

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وخاض المنتخب الوطني الأول مباراته ضد أيرلندا بتشكيل مكون من: "أحمد شوبير، إبراهيم حسن، ربيع ياسين، هاني رمزي، هشام يكن، إسماعيل يوسف، مجدي عبد الغني، مجدي طلبة، أسامة عرابي، أحمد الكأس، وحسام حسن".

وبسبب هذه المباراة قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء إعادة الكرة لحارس المرمى بعدما قدمت مصر أداءاً دفاعياً كبيراً خلال فعاليات المباراة عجز خلاله المنافس عن تسجيل هدف في مرمى أحمد شوبير وقتها.

أخر مشاركة للمنتخب كانت فى كأس العالم 90 الذي أقيم في إيطاليا ولعب الفراعنة 3 مباريات أمام هولندا التى انتهت 1 / 1 ، وخسارة أمام إنجلترا 0 / 1 ، وتعادل سلبي أمام أيرلندا.

فى مباراة أيرلندا الأخيرة التى انتهت بتعادل الفريقين، يقول إسماعيل يوسف: " أن جاك تشارلتون مدرب منتخب إيرلندا بعد انتهاء المباراة جرى ورايا انا وأحمد رمزي بعد تعرضه لضيق شديد من طريقة اللعب التى لعبنا بها أمام منتخب إيرلندا".