شكرا لقرائتكم المزين يجتمع بلاعبي طنطا قبل إجراء المسحة الأولى لمناقشة استئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا جلسة مع لاعبى الفريق خلال الساعات الماضية بمقر النادى قبل أجراء مسحات العينة الاولى من فيروس كيورونا المستجد أستعدادا لاستئناف النشاط الرياضى و التدريبات الجماعية و مباريات بطولة الدورى المصرى ، وطالب أيمن المزين لاعبى طنطا بالانتظام فى التدريبات المنزلية و حل بعض المشاكل التى تواجه اللاعبين والمستحقات المتاخرة لديهم وذلك فى ظل الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية .

وأجري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وجميع أفراد الجهاز الفني المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف النشاط الرياضي من جديد.