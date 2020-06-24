شكرا لقرائتكم أحمد بلال لـ"رضا سيكا" : إنت تعرف مين في رموز الأهلي عشان تتكلم عليا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنتقاداً شديداً للاعب الإسماعيلي والزمالك السابق رضا سيكا بسبب تصريحات الأخير ضده مسبقا، وقال لاعب الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية: " لم أقابل رضا سيكا سوى مرة واحدة في حياتي كانت في مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6/1 " .
وأضاف أحمد بلال في تصريحاته ضد لاعب الإسماعيلي السابق:" تاريخي مع النادي الأهلي لا يمحيه أي شخص فحصلت على هداف بطولة الدوري و بطولة دوري أبطال أفريقيا مسبقاً , فكيف يقول عني إني أبحث عن الشهرة " .
وعن تصريح رضا سيكا السابق ضد أحمد بلال بأنه ليس من رموز الأهلي ، جاء رد بلال كالآتي " إنت تعرف مين رموز الأهلي عشان تتطلع تتكلم عليا ؟، أنا من أفضل 10 لاعبين في تاريخ النادي الأهلي في ال100 عام الأخيرة " .
وتابع أحمد بلال: "11 سنة بلعب درجة أولى في الأهلي من 99 إلى 2010 ولو رضا سيكا شايفهم سنتين ونص يبقى عنده مشكلة في الحساب".
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