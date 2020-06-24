شكرا لقرائتكم أحمد بلال: أنا مش بقلد رضا عبد العال.. والبعض بياخد تصريحاتي لحتة تانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن كل من انتقد تصريحاته تجاه مصطفى محمد لم يسمع تصريحاتي عنه من الأساس، قائلا: "البعض يحاول تاخد تصريحاتي في حتة تانية خالص"، وقال أحمد بلال خلال تصريحات تلفزيونية: لابد من تواجد الاحترام في تصريحات اللاعبين عن بعضهم الآخر، معلقا عن حقيقة التشابه بينه وبين رضا عبد العال نجم الأهلي السابق: "أنا مش بقلد رضا عبد العال هو ليه طريقة لطيفة وستايل في الكلام مختلفة عني".

وشدد أحمد بلال، على أن مواقف حسام حسن تجاه الأهلي تمنعه من قيادة الفريق الأحمر في يوم من الأيام.

وعن انتقاده من قبل شوقي السعيد لاعب الزمالك الأسبق، قال أحمد بلال: "هو مين شوقي السعيد ده عشان يتكلم عني".

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ووجه أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنتقاداً شديداً للاعب الإسماعيلي والزمالك السابق رضا سيكا بسبب تصريحات الأخير ضده مسبقا، وقال لاعب الأهلي السابق: " لم أقابل رضا سيكا سوى مرة واحدة في حياتي كانت في مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6/1 " .

وأضاف أحمد بلال في تصريحاته ضد لاعب الإسماعيلي السابق:" تاريخي مع النادي الأهلي لا يمحيه أي شخص فحصلت على هداف بطولة الدوري و بطولة دوري أبطال أفريقيا مسبقاً , فكيف يقول عني إني أبحث عن الشهرة " .

وعن تصريح رضا سيكا السابق ضد أحمد بلال بأنه ليس من رموز الأهلي ، جاء رد بلال كالآتي " إنت تعرف مين رموز الأهلي عشان تتطلع تتكلم عليا ؟، أنا من أفضل 10 لاعبين في تاريخ النادي الأهلي في ال100 عام الأخيرة " .

وتابع أحمد بلال: "11 سنة بلعب درجة أولى في الأهلي من 99 إلى 2010 ولو رضا سيكا شايفهم سنتين ونص يبقى عنده مشكلة في الحساب".