شكرا لقرائتكم وجيه أحمد يكشف استعدادات لجنة الحكام لخوض منافسات الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد تفاصيل استعدادات لجنة الحكام لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز في المستقبل وما إذا كانت تقنية الفار سيتم تطبيقها مجدداً أم سيتم تأجيلها للموسم المقبل.

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن اللجنة استقرت على اجراء معسكر مدته 12 يوماً استعداداً لبطولة الدوري المصري الممتاز سيشارك فيه 50 حكما في كل دورة من الدورات.

أضاف وجيه أحمد أن هناك تواصل كامل مع الحكام لدراسة كافة الملفات والحالات التي تحدث في الدوريات الأوروبية الأخرى قبل عودة البطولة لبحث الأخطاء لتلافيها في مباريات المسابقة بعد عودتها.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت": "لا يوجد لجنة للحكام حاليا وأقوم بعملي مع عزب حجاج فقط".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: " اللجنة الخماسية طلبت تقليص اعداد لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة".

تابع رئيس لجنة الحكام: " لن استمر في لجنة الحكام حال تعيين لجنة جديدة برئيس جديد الا في حالة واحدة هي معرفة دوري الذي سأقدمه فيها".

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وقال وجيه أحمد: لم يبلغني أحد حتى الآن ما إذا كانت اللجنة الخماسية لديها رغبة في تعيين رئيس لجنة جديد خلال الفترة المقبلة.

تابع أنه سيقوم بإعداد مجموعة من الأسماء الخاصة بتعيين اللجنة الفنية للحكام وليس لجنة رئيسية للقيام بمهام عملها مع عودة بطولة الدوري.

وأردف أن تقنية الفار ستعود بعودة الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى أن التبديل الخامس في المباريات المقبلة.

وأشار وجيه أحمد الى أن أعضاء لجنة الحكام الذين كانوا مع جمال الغندور في اللجنة السابقة رحلوا جميعاً ولم يعد أحد منهم حتى الآن.

واختتم وجيه أحمد حديثه عن انتهاء أزمة الحكام الدولي جهاد جريشة وباتت العلاقة بينهم جميعاً جيدة والرح والتفاؤل بعودة الدوري ستصب في مصلحة التحكيم.