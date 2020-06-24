شكرا لقرائتكم مازن مرزوق: أتمنى أن يكون اتحاد الكرة أقوى من الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري السابق، أنه لا يوجد لاعب بالدوري المصري يستحق أكثر من 15 مليون جنيه، موضحا أنه لا بد من وجود ميثاق يمنع ارتفاع الاسعار.

وأضاف مرزوق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي غبراهيم فايق، اليوم الثلاثاء، أن الأندية المهددة بالهبوط، والتي فشلت في تحقيق أي نجاحات هذا الموسم، هي من تريد إلغاء الدوري.

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وتمنى رئيس لجنة المسابقات السابق، أن يكون اتحاد الكرة أقوى من الأهلي والزمالك قائلا: "لا يمكن اصلاح المنظومة الرياضية الا بعد تغيير 90% من قوام هذه المنظومة".

يذكر أن بعد تعيين اللجنة الخماسية أخطر مازن مرزوق أعمرو الجنايني بموافقته على الاستعانة به كخبير ولكنه طلب تعيين رئيس للجنة يكون متواجد بشكل مستمر.

استعانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بمازن مرزوق بحكم خبرته فى لجان المسابقات وقام بعمل جدول الدوري للموسم الجديد إلى جانب استشارته فى بعض الأمور الخاصة بالمسابقات ويتم البحث حاليًا من قبل اللجنة عن رئيس للجنة المسابقات.