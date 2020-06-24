نادي بني ياس يودع المدرب الألماني وينفريد شايفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن البشير

‏قدمت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، الشكر والتقدير لمدرب الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم 2020/2019، وتمنت له النجاح والمستقبل الباهر في محطاته القادمة خلال تكريم أقيم مساء الثلاثاء في مقر النادي بالشامخة.

الجدير بالذكر أن عقد المدرب الألماني انتهى مع نهاية الموسم الحالي، وسوف يعلن النادي عن اسم المدرب القادم خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المدرب خلال تكريمه بأن هذا الموسم يعد موسماً اسثنائياً وتجربة رائعة، وأضاف: لقد عملنا مع مجموعة من الشباب الطموحين في نادي بني ياس والذي يملك مجموعة من المواهب التي ستتألق في سماء كرة القدم الإماراتية، وتابع بأنه استمتع بكل لحظة قضاها في بني ياس، وتمنى للنادي وكل من ينتمي إليه النجاح والتوفيق

ومن جانبه، عبر جميع أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وامتنانهم للمدرب؛ لأنه يعد مثالاً للعمل والاجتهاد، وأن بني ياس سيظل بيته الدائم، ومحل ترحيب له في جميع الأوقات.