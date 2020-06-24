شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الجوجيتسو الصيفي ينطلق يوليو المقبل على مرحلتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجموعة «إنترناشيونال فيجن انفستمنت» عن تنظيم معسكر تدريبي مغلق يقام على فترتين خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وستنطلق المرحلة الأولى من المعسكر بين 5 و25 يوليو المقبل بينما تليها المرحلة الثانية بين 2 و22 أغسطس. ويأتي تنظيم المعسكر الذي يرحب بجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة، في أعقاب النجاح الذي حققه المعسكر التدريبي الذي نظّمه الاتحاد في شهر مايو الماضي للاعبي المنتخب الوطني، وشهد تنظيم بطولة تنشيطية وبطولة تحدي أبطال الجوجيتسو، اللتين وضعتا اللاعبين في أجواء البطولات التي لطالما أبدعوا على بساطها.

وستشهد المرافق الرياضية في فندق نادي القوات المسلحة من الصالات الرياضية والمسبح أنشطة المعسكر التدريبي وستتاح المشاركة لكافة الرياضيين ابتداءً من سن 14 عاماً، علماً بأنّه سيجري تخصيص التدريبات وفق أعداد المشاركين. وكما كانت الحال في المعسكر التدريبي السابق، يُشترط على كافة المشاركين في المعسكر المقبل الخضوع لفحوصات طبية صارمة تتماشى مع المبادئ التوجيهية المحلية والعالمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيتولى اتحاد الإمارات للجوجيتسو توفير مختلف احتياجات اللاعبين خلال المعسكر، وسيوفر الاتحاد المدربين والكوادر الفنية والطبية وخدمات النقل بين الفندق وصالة جوجيتسو أرينا، وتوفير الفرق الإعلامية التي ستغطي فعاليات المعسكر ووضع الجداول التدريبية لجميع اللاعبين.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ترك المعسكر التدريبي الذي أقمناه في مايو الماضي أثراً إيجابياً كبيراً لدى جميع لاعبي المنتخب المشاركين، ما شجعنا لتنظيم معسكرٍ آخر نستقطب فيه لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء الدولة ومن مختلف فئات الوزن والأحزمة بدءاً من سن 14 عاماً. وينبع تنظيم هذا المعسكر وغيره من الأنشطة المتعاقبة التي نقدمها من حرصنا على الحفاظ على جاهزية الرياضيين لمتابعة مسيرة الإنجاز والتميّز سواء في البطولات المحلية أو الاستحقاقات الدولية المرتقبة.

وأضاف: نتقدم بالشكر إلى مجموعة «إنترناشيونال فيجن انفستمنت» على هذه المبادرة وتعاونهم مع الاتحاد في تعزيز استعدادات وتحضيرات اللاعبين لقادم المسابقات. وإلى جانب تأمين الفرق الفنية والطبية والإعلامية التي ستواكب فعاليات المعسكرين، نتخذ جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن صحة اللاعبين والفرق المشاركة في المعسكرين، حيث سيخضع الجميع لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا قبل بدء المعسكر، ولن يكونوا على اتصالٍ جسدي مباشر مع أيٍ شخص من خارج المعسكر. كما يشتمل برنامج المعسكر الفني على مختلف التدريبات البدنية والتدريبات التخصصية لتقنيات الجوجيتسو، فيما سيرصد فريق المدربين تطور اللاعبين خلال فترة المعسكر بشكلٍ يمكننا من الوقوف على مستويات أدائهم في نهاية المعسكر ومقارنتها مع ما قدموه في بدايته.

هذا وقال سالم مبارك زايد الظاهري، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019: أنا متحمس للمشاركة في المعسكر التدريبي الصيفي، لاسيما بعد الفائدة الكبيرة التي لمستها من مشاركتي في المعسكر السابق في شهر مايو الماضي. إذ منحني المعسكر دفعة قوية من الناحيتين البدنية والفنية؛ لما حظيت به من تدريبات على يد مدربي المنتخب.