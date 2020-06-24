شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يخاطب الأولمبية لتعديل تصنيف اللعبة وفقا لدرجة التلامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور خطابا الى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية برئاسة حسن كمال لتعديل اللعبة في تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس في أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية ، وكشف معتز عاشور أن تنس الطاولة جاءت في كود الاتحادات الرياضية الخاص بالدليل الإرشادى وضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات ، ضمن الألعاب متوسطة التلامس ، رغم أنها لعبة غير تلامسية ، فتمت مخاطبة اللجنة الطبية لتعديل تصنيف اللعبة في كود الاتحادات الرياضية .

كان اتحاد تنس الطاولة أعلن أن قرار عودة النشاط الرياضى قرار موفق رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لكن الاتحاد سيكمل مسابقاته، ونشاطه، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل شدة ، وقال عاشور إن الحالة النفسية للاعبين والمدربين ساءت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد المصابين، لذلك سيكون عودة النشاط فرصة لتغيير حالتهم النفسية، قائلا: "سننفذ التعليمات والإجراءات الاحترازية بكل شدة".

وأعلن الاتحاد عن بدء و انطلاق تدريبات المنتخب الوطنى بصالات ستاد القاهرة يوم 1 يوليو المقبل كخطوة لاستئناف النشاط الرياضى تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة ، بانطلاق النشاط و عودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى .

وجاء قرار اتحاد الطاولة في اخر جلسة لمجلس الإدارة و التي عقدت بالفيديو كونفرانس بحضور أعضاء المجلس ، كما تم اتخاذ قرار بالتمهل في المنافسات انتظارا لما سيسفر عنه عودة النشاط للاتحادات ذات المرحلة الأولى ، حيث ان الطاولة في المرحلة الثانية .