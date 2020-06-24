شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أزارو يكشف حقيقة إصابة مهاجم الأهلي بـ"كورونا" وعروض أوروبا والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث جون إدوارد، وكيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، عن حقيقة تعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا، وقال إدوارد في تصريحات تلفزيونية : اللاعب سليم تماما ولم يصاب بكورونا ويشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعي.

وقال جون إدوارد،أن نادي الاتفاق يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب وهناك مفاوضات جادة لشرائه، وتابع: "الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب"

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وتحدث وكيل وليد ازارو عن العروض التي يمتلكها المهاجم المغربي الدولي ، وقال إدوارد : "وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية"

وأوضح: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي".