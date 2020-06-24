شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : فاروق جعفر أنهي صفقتين سوبر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة قوية لجماهير الزمالك بعدما أكد أن فاروق جعفر مستشار إدارة الكرة بالنادي، وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس الإدارة وامير مرتضي المشرف علي الفريق نجحوا في الحصول علي توقيع لاعبين من الصفقات السوبر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك ان الزمالك نجح في الحصول علي توقيع 4 صفقات سوبر حتي الان مقدما وعد لجماهير الزمالك بان الصفقات الأربعة الذين تم الحصول علي توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

كما قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا هاما غدا مع الفرنسي باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم في إمكانية مشاركتهم في الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة نادي الزمالك : القرار الذي سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين في الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة في الملعب.

Advertisements

كما أكد رئيس الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرارا بتغريم احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك التي حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز ، ووجه مرتضي منصور طلب الي سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لشداد الغرامة بدلا من إيقافه.

فيما وجه رئيس نادي الزمالك الشكر لاعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحرصهم علي سداد اشتراكات العضوية الخاصة بالنادي في مواعيدها، وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : سيتم استلام الكارنيهات الجديدة يوم 1 يوليو المقبل وتحمل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي .. الزمالك نادي الوطنية والكرامة.