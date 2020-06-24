تعرف على موقف القطبين الأهلى و الزمالك في الألعاب الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لعودة النشاط الرياضى مرة أخرى، بعد قرار مجلس الوزراء، وكما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة بعودة النشاط 1 يوليو للمنافسات، بينما التدريبات من 20 يونيو .
وقبل استئناف النشاط نرصد موقف ناديى الأهلى و الزمالك في الألعاب الجماعية ، كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد و الكرة الطائرة .
الاهلى و الزمالك في دورى كرة القدم
قبل توقف النشاط كان النادى الأهلى يتصدر ترتيب فرق الدورى برصيد 49 نقطة ، بعد ان خاض 17 مباراة ، فاز في 16 ، ولم يخسر أي مباراة بينما تعادل في واحدة ، وسجل لاعبيه 46 هدفا ، و هزت شباكه 4 أهداف فقط.
وفيما يخص الزمالك فيقع في المركز الرابع برصيد 33 نقطة ، بعد ان خاض 16 مباراة ، فاز في 9 و خسر في 3 وتعادل في 4 مواجهات ، سجل لاعبيه 22 هدفا ، و اهتزت شباكه بـ 13 هدف .
كرة السلة
من المقرر ،أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة في منافسات BEST OF 5 لتحديد المتأهل الى منافسات الدور النهائي ، بجانب الاتحاد السكندرى الذى يٌعد أول فريق يصعد لنهائى البطولة ، وفيما يخص الزمالك فيحتل المركز الرابع ، خاصة وأن هذا هو المركز الذى وقع فيه قبل منافسات BEST OF 5 والتي خسر فيها الفريق الأبيض من الفريق السكندرى ، وبناءا على قار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة فإن الفرق بالمركز الثالث و الرابع لن يتغير مركزها في الأدوار النهائية ما لم يتأهل اى منهم للدور النهائي من البطولة ، وبذلك يكون الزمالك رابعا، بينما الاهلى منتظرا لمبارياته مع الجزيرة لتحديد المتأهل للدور النهائي .
الكرة الطائرة
وفى الكرة الطائرة فيقع فريق الأهلى في المركز الثانى في ترتيب الفرق برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة فاز في 13 منها وخسر واحدة ، وبينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 13 وخسر في 2 فقط.
كرة اليد
يتصدر الزمالك ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 11 و خسر واحدة ، اما الأهلي فيحتل المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 12 مباراة فاز في 10 وخسر في 2 فقط ، و يتبقى للفريق الأبيض مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، بينما يتبقى للأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.
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