شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : كارتيرون واللاعبين يحددون مصير الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا هاما اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم في إمكانية مشاركتهم في الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة نادي الزمالك : القرار الذي سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين في الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة في الملعب.

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كما أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان اتحاد الكرة اصدر قرار بتغريم احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك التي حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز ، ووجه مرتضي منصور طلب الي سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لشداد الغرامة بدلا من إيقافه.

فيما وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لاعضاء الجمعية العمومية بالنادي لحرصهم علي سداد اشتراكات العضوية الخاصة بالنادي في مواعيدها، وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : سيتم استلام الكارنيهات الجديدة يوم 1 يوليو المقبل وتحمل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي .. الزمالك نادي الوطنية والكرامة.