شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: اتحاد الكرة يجب أن يكون أقوى من الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق، أنه لا يوجد لاعب بالدوري المصري يستحق أكثر من 15 مليون جنيه، موضحا أنه لا بد من وجود ميثاق يمنع ارتفاع الاسعار، وتمنى رئيس لجنة المسابقات السابق، أن يكون اتحاد الكرة أقوى من الأهلي والزمالك قائلا: "لا يمكن اصلاح المنظومة الرياضية الا بعد تغيير 90% من قوام هذه المنظومة".

وأضاف مرزوق في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية "أون تايم سبورت 2" أن استئناف الدوري يتطلب ضغط المباريات خلال 70 يوما، ليتمكن اتحاد الكرة من إنهائه، موضحًا أن الدولة المصرية حسمت الأمر وأنهت الجدل، بالتأكيد أن قرار استكمال الدوري نهائي، وبالتالي لا يوجد أحد يستطيع إلغاءه.

وشدد مرزوق، على أن اللاعب المصري الذي يشكو من ضغط المباريات، هو الذي يشترط تقاضي 18 و20 مليون جنيه سنويًا، رغم أنه لا يوجد لاعب محلي يستحق أكثر من 3 ملايين جنيه.

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وقال مرزوق، أتوقع النجاح لحسام الزناتي لأنه مميز، وينقصة فقط الخبرات لأنه في البداية، وما يميزه هو الفكر، وخلال فترة تواجدي رئيسا للجنة المسابقات كانت هناك أندية تطلب مني اللعب علي ملعب أخر لأنها تتشائم من الملعب المحدد، وواصل مرزوق، أنه يجب أن تكون قرعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غير موجهة.

واختتم مرزوق: "استقلت بسبب رفضي تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولكن الأهلي ضغط على اتحاد الكرة وأجل المباراة".