مازن مرزوق: اتحاد الكرة يجب أن يكون أقوى من الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق، أنه لا يوجد لاعب بالدوري المصري يستحق أكثر من 15 مليون جنيه، موضحا أنه لا بد من وجود ميثاق يمنع ارتفاع الاسعار، وتمنى رئيس لجنة المسابقات السابق، أن يكون اتحاد الكرة أقوى من الأهلي والزمالك قائلا: "لا يمكن اصلاح المنظومة الرياضية الا بعد تغيير 90% من قوام هذه المنظومة".
وأضاف مرزوق في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية "أون تايم سبورت 2" أن استئناف الدوري يتطلب ضغط المباريات خلال 70 يوما، ليتمكن اتحاد الكرة من إنهائه، موضحًا أن الدولة المصرية حسمت الأمر وأنهت الجدل، بالتأكيد أن قرار استكمال الدوري نهائي، وبالتالي لا يوجد أحد يستطيع إلغاءه.
وشدد مرزوق، على أن اللاعب المصري الذي يشكو من ضغط المباريات، هو الذي يشترط تقاضي 18 و20 مليون جنيه سنويًا، رغم أنه لا يوجد لاعب محلي يستحق أكثر من 3 ملايين جنيه.
وقال مرزوق، أتوقع النجاح لحسام الزناتي لأنه مميز، وينقصة فقط الخبرات لأنه في البداية، وما يميزه هو الفكر، وخلال فترة تواجدي رئيسا للجنة المسابقات كانت هناك أندية تطلب مني اللعب علي ملعب أخر لأنها تتشائم من الملعب المحدد، وواصل مرزوق، أنه يجب أن تكون قرعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غير موجهة.
واختتم مرزوق: "استقلت بسبب رفضي تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولكن الأهلي ضغط على اتحاد الكرة وأجل المباراة".
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