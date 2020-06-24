شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يقترب من الدوري السعودي بعد الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسام عاشور قائد النادي الأهلي من الإنضمام لأحد أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة للتدريب معه تمهيداً لقيده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب انتهاء علاقته بالفريق الأحمر رسمياً، ورفض حسام عاشور فكرة الانتقال للزمالك بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للعب للفريق الأبيض إلا أنه رفض الامر للحفاظ على علاقته بجماهير الأهلي.

وفضل حسام عاشور الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي عن الاحتراف في الدوري البرتغالي، بعد تلقيه عرضين خلال الفترة الماضية بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال عقب الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى حسام عاشور عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخي للأهلي يرفض اللعب لأي نادي في مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر، واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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